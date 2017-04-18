Inaugurato in riva allo Stretto lo ‘Sportello del consumatore’

Attivo anche a Reggio lo Sportello del Consumatore: un legale esperto offre consulenza qualificata e gratuita su credito, assicurazioni e servizi

E’ attivo anche nella città di Reggio Calabria lo “Sportello del Consumatore” che opera nell’ambito del credito, assicurazione e servizi. Nell’ambito del convegno “Sportello consumatore al servizio del cittadino” svoltosi questa mattina presso i locali di Via del Salvatore n. 8, alla presenza dei vertici nazionali e del professore Domenico Serranò responsabile della sezione reggina e dell’avvocato Santo Alfonso Martorano presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, è stato inaugurata la struttura che offrirà quotidianamente servizi all’utenza dell’intera provincia.

Per aiutare il consumatore a trovare la soluzione più sicura e rapida in caso di problemi creditizi, o avere semplicemente informazioni sulle diverse opzioni a disposizione, lo Sportello beneficia di un filo diretto con un legale esperto in materia, con il quale l’utente potrà sottoporre la propria problematica, sicuro di poter contare su una consulenza qualificata, comoda e gratuita.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero telefonico 3483426794 o scrivere all’email sportelloconsumatorirc@gmail.com