Inaugurato a Rossano il mercato di Campagna Amica

La filiera corta arriva a Rossano Calabro (CS).

E’ stato inaugurato il mercato di Campagna Amica Coldiretti alla presenza del sindaco Stefano Mascaro dei componenti la Giunta e il Consiglio Comunale, del presidente e direttore di Coldiretti Calabria rispettivamente Pietro Molinaro e Francesco Cosentini e del Presidente di Rossano Ranieri Filippelli e segretario di zona Gino Vulcano.

L’appuntamento si ripeterà ogni sabato in Piazza Nestore Mazzei dove ci sarà la vendita diretta degli agricoltori. L’iniziativa scaturisce da un protocollo d’intesa con il Comune di Rossano che custodisce Il Codex Purpureus Rossanensis l’ Evangeliario greco miniato. Ha collaborato all’iniziativa l’Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere.

Le aziende agricole effettueranno la mostra-mercato con la vendita diretta con un panel di prodotti, in particolare dei prodotti della campagna cosentina, contribuendo alla loro conoscenza e promozione, offrendo anche piccoli suggerimenti su come riconoscere i prodotti freschi di stagione, sulle loro caratteristiche nutrizionali, nonché qualche “trucco” per la migliore conservazione ed il miglior utilizzo.

All’interno del mercato è possibile conoscere, grazie ai produttori, tutti i passaggi che portano alle produzione tipiche e specialità della tradizione regionale. “Questa tipologia di vendita – ha affermato Molinaro – sta dando enormi soddisfazioni agli agricoltori e registriamo una continua crescita di interesse da parte dei cittadini. Campagna Amica sta investendo molto per rafforzare la presenza di mercati, botteghe, fattorie e agriturismi con la vendita diretta e la rete di ristoranti”