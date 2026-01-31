Giustizia, Borrelli: ‘A Reggio un bilancio importante nel contrasto alle mafie’
"A fine 2027 dovrebbe essere consegnato il nuovo palazzo di giustizia" le parole del procuratore a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario
31 Gennaio 2026 - 11:30 | Comunicato Stampa
“Il bilancio dell’attività giudiziaria di Reggio Calabria è di livello molto importante date le condizioni, non eccezionali per disponibilità di risorse, in cui si trovano a operare gli apparati. Eppure sono stati prodotti risultati importantissimi nell’attività di contrasto alle mafie, e alla ‘ndrangheta in particolare ,” con “la capacità di porsi come riferimento internazionale del contrasto al narcotraffico, riconosciuto da autorità giudiziarie in Italia e nel mondo”.
Lo ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Prospettive future e il nuovo Palazzo di Giustizia
“Il futuro sta nell’incrementare questi risultati, razionalizzare le risorse, portando le proprie idee e il proprio bagaglio di esperienze. Da ciò che apprendo a fine 2027 dovrebbe essere consegnato il nuovo Palazzo di Giustizia, questo è importante”, ha detto Borrelli.
Fonte: Ansa Calabria