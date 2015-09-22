Inaugurazione della mostra ‘Rende in un Click’

Si inaugura mercoledì 23 settembre alle ore 18 presso il Museo del Presente a Rende, la mostra fotografica “Rende in un Click” (appuntamento del Settembre Rendese) realizzata dal fotografo professionista Francesco Greco, grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Rende, nella persona dell’ass. allo spettacolo Vittorio Toscano. Il progetto, per l’arte e il territorio, nasce con l’idea di promuovere l’offerta culturale, valorizzare il patrimonio artistico, la storia, la natura e il folkore, attraverso la fotografia. Set fotografici appositamente allestiti nei monumenti principali che caratterizzano la città rendese per riscoprire i luoghi dove il tempo si è fermato e le tradizioni sono sopravvissute. In mostra: 20 opere che raccontano luoghi di storia e cultura. Testimonial degli scatti, la giovane Miss Rende 2015 Giorgia Fantozzi. Non solo promozione di marketing territoriale ma anche promozione di giovani designer che hanno contribuito al progetto. Infatti, ad aprire la serata: una performance di moda con gli abiti degli allievi dell’Accademia New Style di Franca Trozzo, realizzati per il progetto e impreziositi dalle acconciature di Valentino Beauty Lab. Tradizione e modernità, materia e tecnologia, natura e virtuale sono state le parole chiave per la ricerca dei tessuti e materiali, spesso lontani dal mondo della moda che in modo sperimentale e creativo sono stati utilizzati per la realizzazione dei tre abiti: “Arintha”, “Borromeo” e “Viale”. L’abito concepito come opera d’arte slegata dalla funzione di prodotto. L’evento, vedrà anche la partecipazione dei giovani cantanti Cecilia Cesario e Alfredo Bruno.