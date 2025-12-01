Successo a Reggio per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale

"Siamo orgogliosi di questo risultato e felici di vedere così tante famiglie vivere insieme la magia del Natale", le parole del consigliere comunale Mario Cardia

Grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione hanno accompagnato l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, aperto dal 30 novembre al 6 gennaio in via Vecchia Pentimele 83/87 a Reggio Calabria.

L’evento, pensato per regalare ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza immersiva nella magia del Natale, ha registrato fin dalle prime ore una presenza numerosissima di visitatori.

Il Villaggio, organizzato dall’associazione ASD Space Party e Sport, è stato allestito con grande cura e attenzione ai dettagli: un percorso magico che accompagna i più piccoli attraverso ambienti incantati, dalla stanza degli elfi alla camera di Babbo Natale, passando per aree dedicate al gioco, ai laboratori e alle attività creative. Le decorazioni luminose, l’atmosfera calorosa e gli spazi accoglienti hanno reso l’esperienza particolarmente suggestiva.

«Siamo orgogliosi di questo risultato e felici di vedere così tante famiglie vivere insieme la magia del Natale. L’inaugurazione di oggi dimostra quanto la nostra comunità abbia voglia di momenti di gioia, serenità e condivisione», ha dichiarato il Consigliere Comunale Mario Cardia, presente all’evento.

Il Villaggio di Babbo Natale, rivolto ai bambini dai 2 anni in su, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per la città, offrendo un luogo sicuro, curato e ricco di iniziative grazie all’impegno e alla professionalità dell’ASD Space Party e Sport.

L’iniziativa resterà aperta fino al 6 gennaio, regalando grandi emozioni per tutto il periodo natalizio.