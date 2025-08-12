Incendio al centro sociale ‘Cartella’, le precisazioni del CSOA
Incendio e danni al Centro Sociale Cartella: emergono elementi che escludono la matrice politica. Il messaggio del CSOA
12 Agosto 2025 - 09:43 | Comunicato
“Questa notte, a caldo, la nostra storia e la nostra pratica ci hanno portato a credere che si fosse trattato dell’ennesimo attentato di matrice politico-mafiosa, come già nei precedenti casi: attentati incendiari più o meno ampi, imbrattamenti e aggressioni di vario tipo. Questa volta però stanno emergendo elementi che ci spingono a pensare che l’aggressione alle strutture del Centro sociale non abbia una natura politica, come avevamo ipotizzato”.
Il direttivo del Centro Sociale Occupato Autogestito “Angelina Cartella” esclude dunque la matrice politica dietro l’incendio che ha colpito il CSOA la notte di San Lorenzo.
“Ragionando a mente fredda, ci siamo resi conto che mancano alcuni elementi ricorrenti nei casi precedenti, come scritte, volantini di rivendicazione, imbrattamento dei murales politici. Restano come fatti oggettivi l’incendio all’interno dello spazio e i danni arrecati, quale gesto di spregio a questa esperienza collettiva”.
Solidarietà e invito alla partecipazione
Infine un ringraziamento e un invito a partecipare all’evento di oggi.
“Ringraziamo comunque per l’ampia e affettuosa solidarietà espressa e invitiamo chiunque si senta vicin al Cartella a dare una mano nella rimozione delle macerie, a partire da oggi pomeriggio, dalle 17 in poi, magari munitx di mascherine e guanti da lavoro. A seguire cena bellavita (condividi ciò che vuoi), musica diffusa e jam session”.