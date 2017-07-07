Incendio di Vito, l’amministrazione comunale: “Finestre chiuse anche di notte”

I mezzi di soccorso sono al lavoro sulla collina di Vito: ai residenti si raccomanda di evitare la zona e tenere chiuse le finestre

A seguito del vasto incendio che sta interessando in queste ore l’area collinare di Vito, si informa la cittadinanza che i mezzi di soccorso sono in azione per domare le fiamme. Si raccomanda ai residenti dell’area di evitare il transito nella zona colpita dell’incendio e di tenere le finestre delle abitazioni chiuse anche durante le ore notturne.