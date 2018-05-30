Chianalea di Scilla è uno dei borghi più belli d’Italia. Visitarlo significa perdersi nei colori e nei profumi dei cibi e dei ristoranti pittoreschi e tradizionali, circondati dal fascino della storia e del mito che accompagnano questo Borgo.

L’attività di pesca del Pescespada riveste ancora un ruolo importante per l’economia del Borgo: i luntri e le attuali spadare, con le loro passerelle, rappresentano e caratterizzano al meglio Chianalea. Oggi, come ieri, la “Patriarca 2“, che in questi giorni vedremo solcare il mitico stretto tra Reggio e Messina, rappresenta questa attività.

La seconda edizione della Magica notte di Chianalea

Restando in tema, il prossimo 10 luglio, si svolgerà la 2 edizione de “La Magica notte di Chianalea”.

In questa occasione, l’Associazione Incontriamoci Sempre premierà due autentici pionieri della Marineria di Chianalea: Giovanni Polistena e Filippo Perina, che rappresentano il simbolo e la tradizione di uno dei borghi più importanti dell’Italia.

La salvaguardia e la cura di posti come questo, di grande richiamo turistico ed economico per la nostra bellissima terra di Calabria, deve essere una priorità per l’intera comunità.

L’evento sul ponte della Patriarca 2

L’evento si svolgerà direttamente sul ponte della Patriarca 2 che, per l’occasione, sarà ancorata di fronte alla pedana di un noto locale che affaccia nello specchio d’acqua di Chianalea, e vedrà la presenza di artisti Calabresi e non solo, tra i quali Mimmo Cavallaro, Gabriele Albanese, Andrea Simonetta, Luca Scorziello, Tony Canto, Alfredo Verdini, Paolo Sofia Aurelio Mandica, Cece’ Barretta, Tury Rugolo, Nour Eddine Fatty, il presidente Apar Angelo Musolino, Davide Destefano , anche presenze di eccellenze imprenditoriali .

Naturalmente si sta lavorando per organizzare una coreografia fatta per lo più di luci dalle piccole imbarcazioni con le classiche lampare.

Sarà una vera e propria Festa del Borgo: la festa dei Pescatori di Chianalea e Scilla.

Fonte: Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato