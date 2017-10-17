Con il Corso Tarantelle del Sud, direzione artistica Giovanna Scarfò, partito ufficialmente dal 5 ottobre scorso, inizia la stagione sociale e culturale di Incontriamoci Sempre per il Volontariato.

Pronto il ricco Programma che si svolgerà nella bellissima Sala Museo “Il Ferroviere”, all’interno della Stazione FS di RC S Caterina, con alcuni eventi anche al di fuori della sede.

La prima parte della stagione avrà luogo dal 21 ottobre al 7 gennaio 2018 e sarà composta da varie attività come Calabria D’Autore, Arte in Stazione ed il programma natalizio “Si cunta e si canta comu era u Natali’na vota”.

Calabria D’Autore: gli incontri della stagione

Il programma nello specifico:

Calabria D’autore

Sabato 21 ottobre ore 18,00: per la tematica “L’alimentazione come terapia per il benessere”, a cura dei nutrizionisti biologi, si parlerà del ritorno alla terra ed i grani antichi, ospite Stefano Caccavari.

Venerdì 27 ottobre ore 18,30: Antonio Manuel Cascio presenta il libro “Di rabbia e d’Amuri” edito Graus. Conduce Maria Pia Tucci

Venerdì 3 novembre ore 18,30: Caterina Sergi e Daniele Castrizio presentano “Historic Smart Valley“, linee progettuali di restauro integrato, conservazione, sicurezza e valorizzazione degli insediamenti storici nella valle Amendolea, molti i sindaci dell’area grecanica che interverranno.

Venerdì 10 novembre ore 18,30: a cura dei nutrizionisti biologi per la tematica “L’alimentazione come terapia per il benessere”, l’argomento dell’incontro sarà “Come prevenire e curare il cancro a tavola” .

Venerdì 17 novembre ore 18,30: si parlerà di vino con l’Onav e con aziende vinicole. “Parliamo di vino dopo S.Martino”, conduce Lucia Bruciafreddo ed Onav.

Sabato 25 novembre

Presentazione del nuovo lavoro discografico di Mimmo Cavallaro “Calanchi“

ore 17,30: Palazzo Corrado Alvaro, Conferenza stampa, conduce Marco Mauro, presenti in sala Massimo Bonelli (Icompany), Daniele Castrizio (Storico), rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana. A seguire, degustazione prodotti dolciari a cura dell’Apar.

Ore 20,30, in collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero, presso teatro Zanotti Bianco, Concerto di Mimmo Cavallaro.

Venerdì 1 dicembre ore 18,30 si parlerà della cultura dello stocco in Calabria in compagnia di una nota azienda produttrice di Mammola. A seguire, degustazione e festa del tesseramento.

Venerdì 15 dicembre alle ore 18,30: per il ciclo “L’alimentazione come terapia per il benessere” a cura dei nutrizionisti biologi, si parlerà di “Consigli nutrizionali per le festività natalizie”

Arte in Stazione e il programma natalizio

Arte in Stazione

La Rassegna avrà luogo tutte le domeniche novembrine (5,12,19 e 26), dalle ore 18,00 a cura del direttore artistico Alessandro Allegra e Natale Centofanti di Elcasound: tanti giovani esporranno le opere di pittura, scultura, fotografia e fumetti, naturalmente il tutto accompagnato da dolci momenti musicali.

Il programma natalizio dal titolo “Si cunta e si canta comu era u Natali’na vota” si svilupperà nelle seguenti giornate, con eventuali aggiunte:

Sabato 9 dicembre dalle ore 18,00: Raduno dei zampognari dello Stretto, maxi crespellata ed accensione delle luminarie natalizie nella stazione FS di RC S.Caterina

Domenica 17 dicembre ore 18,00: serata di poesie in vernacolo e canti della nostra tradizione natalizia, a cura di Mariangela Costantino, seguirà scambio di auguri con Panettone artigianale, con la campagna promossa da Incontriamoci sempre “Acquista i panettoni artigianali”

Martedì 26 dicembre ore 20,30 presso auditorium Don Orione S.Antonio Reggio Calabria, XI edizione della Tombolata Benefica, con ricchissimi premi offerti da importanti Aziende Calabresi. Conduce Carmelo Manglaviti.

Sabato 6 Gennaio 2018: “Il treno della Befana”, con partenza da Reggio Calabria centrale e arrivo a Reggio Calabria S.Caterina, festa e doni per i bambini.

Domenica 7 gennaio 2018: ore 18,00 Sala Museo “Il Ferroviere“, Stazione FS RC S.Caterina cerimonia di premiazione dell’ ottava edizione del Premio Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”.