Venerdì 26 ottobre torna la rassegna “A tavola con il Nutrizionista“, giunta alla terza edizione, presso la Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria, sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre con l’incontro “Il Valore Terapeutico del Digiuno“, primo di una serie di quattro appuntamenti.

Il digiuno è un’esperienza fisiologica di straordinaria efficacia nell’ attivare i processi di disintossicazione propri del nostro organismo.

La sua origine si perde nelle antichissime tradizioni dei popoli primitivi, essendo da sempre praticato quale rito di guarigione o di valenza religiosa.

La serata è incentrata sulla tematica del digiuno nelle sue varie forme e sul ruolo che ha nella rigenerazione dell´organismo e nel produrre numerosi effetti benefici.

Il Dott. Giuseppe Chindemi, biologo nutrizionista, spiegherà come dietro un termine che nel pensiero comune assume una connotazione negativa associata all’idea di non mangiare e dunque di soffrire la fame, in realtà si nascondano tanti vantaggi e benefici per il corpo e la salute.

Verrà spiegato, dal relatore, come ci siano varie modalità di attuazione del digiuno e verranno approfonditi aspetti sulle più recenti ricerche scientifiche condotte da scienziati di livello mondiale.

Verrà infine spiegato ai presenti come alcuni cibi agiscano creando un effetto cosiddetto “mima-digiuno” e come gli stessi riescano ad attivare alcuni geni associati alla longevità.

La serata si concluderà con un dibattito per dare risposta ad eventuali domande e curiosità sulla tematica trattata.