Incontro a Gallico sulle problematiche della scuola
L'associazione Tre Quartieri organizza giovedì 12 aprile il terzo incontro del laboratorio di formazione alla cittadinanza, dedicato ai problemi della scuola
09 Aprile 2018 - 12:54 | di Vincenzo Comi
L’Associazione culturale “Tre Quartieri”, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e del comune di Reggio Calabria, organizza per Giovedì 12 Aprile alle ore 18,00, presso i locali della propria sede sita in Via Anita Garibaldi Trav Esposito Gallico Superiore, il terzo incontro del laboratorio di formazione alla cittadinanza discutendo il tema: Le problematiche della scuola a Gallico – Analisi e prospettive.
Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione “tre Quartieri” Oreste Pennestrì interverranno:
La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo: O Lazzarino Dott.sa Antonina Marra;
L’Assessore comunale all’Educazione e Istruzione Prof.sa Anna Nucera;
Il delegato all’Edilizia scolastica Comunale Dott. Nicola Paris,
coordina il dibattito l’Arch. Matteo Gangemi.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie