City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, successo per l’incontro col prof. Romeo all’evento parrocchiale di Riparo – FOTO

Lo psichiatra e autore del volume “Sveglia il gigante che è in te” discute sui temi legati alla crescita personale e spirituale

17 Novembre 2025 - 10:52 | Comunicato Stampa

riparo incontro prof Romeo ()

Si è svolto sabato scorso, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo (Reggio Calabria), l’incontro con il Prof. dott. Pasquale Romeo, psichiatra e autore del volume “Sveglia il gigante che è in te”. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, segno del crescente interesse della comunità per temi legati alla crescita personale e spirituale.

riparo incontro prof Romeo ()

L’iniziativa è stata il frutto della collaborazione e della sinergia tra diverse parrocchie della zona pastorale del Sant’Agata – in particolare quelle di Prumo, Riparo, Cannavò, Pavigliana, Vinco, Terreti, Ortì e Arasì –, che negli ultimi mesi stanno promuovendo numerose attività condivise per rafforzare il cammino comunitario.

riparo incontro prof Romeo ()

A sostenere l’evento anche le associazioni del territorio Ape Reggina e Oratorio Sant’Agata. I lavori sono stati aperti dal parroco don Giovanni Gattuso, che ha evidenziato il valore della collaborazione interparrocchiale e l’importanza di creare momenti di crescita condivisa.

A seguire, l’assessore Annamaria Curatola, con deleghe all’istruzione, università e pari opportunità del Comune di Reggio Calabria, ha portato il suo saluto istituzionale richiamando la valenza educativa dell’incontro.

Presenti anche altre autorità civili e militari, tra cui il comandante della Stazione dei Carabinieri di Cataforio, maresciallo Renzo Romeo, la cui partecipazione ha espresso la vicinanza delle istituzioni al territorio.

riparo incontro prof Romeo ()

Il dott. Pasquale Romeo ha guidato i presenti in una riflessione ispirata alle “sette scale di cambiamento” illustrate nel suo volume, stimolando a trasformare le difficoltà in opportunità e a riscoprire le risorse interiori. L’incontro è stato caratterizzato da ampio coinvolgimento, con numerose domande e interventi del pubblico, che hanno offerto molti spunti per iniziative future.

riparo incontro prof Romeo ()

L’appuntamento si inserisce pienamente nel cammino proposto dalla lettera pastorale di Mons. Fortunato Morrone, “Passare all’altra riva” (Mc 4,35-41): un viaggio di fede e di cambiamento interiore, che richiama le comunità a non temere le “tempeste” della vita, ma ad affrontarle con fiducia in Dio, superando paure e incertezze per crescere insieme. Il vescovo invita le comunità diocesane a camminare insieme nello spirito della sinodalità, del rinnovamento e del coraggio.

riparo incontro prof Romeo ()

La serata si è conclusa con un rinfresco per tutti i partecipanti, momento conviviale che ha permesso di proseguire il dialogo in un clima di cordialità.

Sono già in programma per i prossimi mesi altre iniziative interparrocchiali, segno di un percorso condiviso che continua a crescere e a consolidarsi.

Leggi anche

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e partecipato con entusiasmo.

Reggio Calabria