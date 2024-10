Incontro per il decennale della scomparsa del maestro catonese Antonino Caserta

Figura storica e punto di riferimento per la comunità catonese e non solo

In occasione del decennale della scomparsa del maestro e intellettuale catonese, Antonino Caserta, martedì 10 dicembre c.a. alle ore 16:00, presso la Scuola primaria sita in Via Regina Elena a Catona, l’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” organizza un incontro dal titolo “Caro Maestro” Introdotti e moderati dal Dirigente, Avv Simona Sapone, saranno presenti: Dott. Mario Caserta, Prof. Stefhane Resche, Prof. Marcello Condorelli, Prof.ssa e Dirigente scolastico I.I.S. Boccioni Fermi, Anna Maria Cama, Prof. Francesco Catalano, Dott. Franco Arcidiaco.

Nato a Reggio Calabria nel 1921 e ivi morto nel 2009, Antonino Caserta è stato maestro elementare e figura di riferimento culturale e politico per la sua città, e in particolare per la frazione di Catona. Collaboratore di varie testate giornalistiche, saggista e autori di scritti di vario genere, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi letterari.