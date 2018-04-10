Venerdì 13 aprile,a partire dalle ore 18,30 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria , si svolgerà un nuovo incontro, a cura del Circolo Culturale „L’Agorà” avente come tema “I giganti di pietra“. Il nuovo appuntamento organizzato dal sodalizio reggino esplorerà alcuni dei vari complessi megalitici che si affacciano nel Mare Nostrum e , tra i quali, anche quelli ubicati nella regione Calabria. Tali strutture, avvolte da una fitta nebbia di mistero, sono il codice identitario di antiche civiltà. Forse non è casuale che la maggior concentrazione di insediamenti megalitici in Europa è situata nei Paesi costieri. E’ molto acceso il dibattito sulla direzione della corrente migratoria del megalitismo nel Mediterraneo; alcuni studiosi individuano l’origine del fenomeno nell’area orientale del bacino, mentre altri sostengono l’esatto opposto.

Secondo i maggiori studiosi del megalitismo, in entrambi i casi gli artefici del fenomeno sembrano avere a che fare con i mitici Popoli del Mare, individuati sulle nostre terre nei Pelasgi. Tali esempi architettonici sono sparsi in diversi luoghi del globo terrestre ed assumono diverse denominazioni, quali dolmen, nuraghi, menhir, cromlech. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nell’apposita conversazione culturale alla quale parteciperà in qualità di relatore Filippo Arillotta (docente di letteratura italiana e latino del Liceo Scientifico „Leonardo da Vinci”.