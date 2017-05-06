Incontro tra i Test Center calabresi: profili di criticità e di positività
La sezione AICA Calabria ha incontrato i Test Center a Reggio Calabria, Cosenza e Lamezia Terme per condividere finalità e proposte
06 Maggio 2017 - 09:02 | di Vincenzo Comi
La Sezione Territoriale AICA Calabria () ha promosso una prima serie di incontri rivolti ai Test Center AICA che operano nella Regione per condividere le finalità dell’Associazione e coinvolgere un numero sempre crescente di persone nelle attività che si andranno a programmare.
I tre incontri sono stati anche occasione di confronto con responsabili ECDL, supervisori ed esaminatori ECDL dei Test Center presenti in Calabria per individuare argomenti specifici da trattare anche in gruppi di lavoro, condividere esigenze, proposte, opportunità e suggerimenti sul tema delle certificazioni AICA.
Gli incontri sono stati occasione per: presentare la Sezione Territoriale AICA Calabria ed i suoi obiettivi, individuare argomenti specifici da trattare anche in gruppi di lavoro, condividere esigenze, proposte, opportunità e suggerimenti. Gli incontri coordinati dal Presidente della Sezione, dott. Renato Marafioti, si sono tenuti a Reggio Calabria il 07/04/2017 presso l’Associazione Culturale Format, Cosenza il 21/04/2017 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Maiorana-Valentini” ed a Lamezia Terme il 05/05/2017 l’Istituto Tecnico Economico V. De Fazio.
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