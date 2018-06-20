L’Individual diretto da Francesco Cozza, secondo quelle che erano le previsioni, è davvero un grande successo. Insieme alla qualità degli allenamenti, con la responsabilità tecnica dell’ex capitano amaranto, coadiuvato dai professionisti Fernando Ortiz, Agostino Rosaclerio ed il preparatore atletico Luca Princiotta, anche una partecipazione crescente con il trascorrere dei giorni.

Il percorso, che ha preso il via lo scorso 11 di giugno, aveva inizialmente previsto una durata di due settimane, ma le numerose richieste che giungono da ogni parte, hanno fatto si che i responsabili abbiano deciso di prorogare l’Individual di un’altra settimana, comprendendo quindi anche quella che va dal 25 giugno fino al 29 dello stesso mese.

C’è ancora la possibilità di poter aderire rivolgendosi presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 15,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247