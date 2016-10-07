Inferno lighter, l’accendino rivoluzionario

Realizzato in lega di acciaio da un team di ingegneri, l'accendino non richiede combustibile e accende anche con vento e pioggia

Inferno lighter è il nome di un accendino che presto sarà,è il caso di dirlo, nella tasche della maggior parte dei fumatori.

Progettato e realizzato da un team di ingegneri, Inferno lighter non richiede combustibile come i normali accendini ed in più è estremamente durevole: questo perchè è realizzato in lega di acciaio,per cui risulta più leggero e durevole rispetto agli accendini tradizionali.

Come si accende?

Grazie a una superficie illuminante ampia, Inferno Lighter accende in qualsiasi condizione, anche in caso di vento o pioggia ed accende qualsiasi cosa, dai sigari, alle candele fino agli incensi e stoppini di canapa.