Inizia il primo tour musicale dei Back Roads

I Back Roads, giovane band reggina di southern rock, partono con il primo tour: cinque date tra Reggio e Bagnara e dieci brani inediti per il disco d'esordio

Di Nicolino D’Ascoli. Succede spesso che i nostri giovani concittadini si lamentino degli eventi, scarsi o inesistenti, di qualsiasi genere, nella nostra città. Succede spesso di vedere la nuova generazione perdersi in dubbi amletici, del tipo cosa facciamo stasera ? Cosa c’è di nuovo in città ? Succede spesso che l’informazione sia piatta in merito. Si tutto vero, ma oggi non succede questo. Oggi vogliamo presentare alla città, ai cittadini, una “nuova” band, I Back Roads, che da circa un anno sono presenti, ed apprezzati, con la loro musica nei più noti locali nostrani.

Le origini dei Back Roads

I BACK ROADS nascono a maggio del 2013 a Reggio Calabria, da un gruppo di ragazzi accomunati dall’amore per il southern rock, quel genere in cui blues, rock’n’roll e country si fondono assieme, ma anche da quella straordinaria cultura del “viaggio” che rese mitici gli anni 60/70.Da qui nasce la passione per la musica dei: Creedence Clearwater Revival, ZZtop, Canned Heat, Black Crowes, Georgia Satellities, Lynyrd Skynyrd, Steppenwolf, Free, ma anche per il rock’n’roll targato Elvis da cui è partito tutto. Proprio così è nato anche un progetto di studio e di riscoperta del blues, padre di tutti i generi musicali, che ha fatto nascere nei giovani Back Roads la consapevolezza di voler e poter intraprendere un nuovo cammino musicale fatto di propria musica inedita.

Per questa ragione oltre le cover, che portano i Back Roads a suonare in parecchi club e pub di Reggio Calabria, nascono nei “Larock Studios”, la sala prove dei Back Roads, 10 nuovi pezzi inediti che saranno contenuti nel loro prossimo album d’esordio.

I componenti del gruppo sono: Davide Praticò (batteria), Emanuele Currò (basso), Paolo Santostefano (chitarra), Alessandro La Rocca (chitarra), Roberto Giriolo (voce).ON THE ROAD TOUR :• VEN 9/05 PUB PIZZERIA ABACAB – RC• VEN 16/5 PUB PIZZERIA LECRU – RC• VEN 23/5 PUERTO NINO – BAGNARA• 14/6 ARENA DELLO STRETTO – RC• 22/6 OASI CLUB – RCPER INFO: robertogiriolo@tiscali.ittelefono: Roberto:320 2238176 / Alessandro:348 5877813 / Emanuele:345 8091193facebook: BACK ROADS (Official)