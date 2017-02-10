Inizia la poule promozione. Vis di scena a Catanzaro

Archiviata la stagione regolare, da domani si inizia a fare sul serio in C silver Calabria. Il palinsesto prevede la prima giornata della poule promozione (o fase ad orologio), una sorta di un mini campionato cui prenderanno parte le prime cinque della classifica, pronte a sfidarsi l’una contro l’altra per determinare la griglia play off. Una griglia da cui sarà esclusa solo l’ultima ed alla quale, a questo punto del torneo, tutti aspirano legittimamente ad entrarvi. La Vis Reggio Calabria, col vento in poppa per via dei nove successi consecutivi e del cammino immacolato nel girone di ritorno, viaggerà alla volta di Catanzaro per affrontare i locali della Sensation Profumerie, autentica rivelazione del massimo torneo regionale calabrese.

La sfida alla Sensation Profumerie Catanzaro

Il match contro i giallorossi di coach Tunno è già uno snodo cruciale per entrambe le compagini, separate da due soli punti in classifica. Vincerlo significherebbe mettere una seria ipoteca alla fase successiva, quella delle sfide a eliminazione diretta.

I reggini, memori della “sberla” subìta alla prima giornata

di campionato proprio a Catanzaro, sanno benissimo che non possono permettersi di sottovalutare l’avversario. L’ottimo stato di forma che stanno attraversando capitan Tramontana e compagni è sicuramente una solida base di partenza che però, da sola, non può bastare. Occorre una Vis tutto cuore, grinta e concentrazione per uscire indenne dal palasport catanzarese, autentico fortino dei “Tunno boys”, dove solo la capolista Lamezia è riuscita a portare a casa i due punti.

In perfetta parità i precedenti stagionali. All’andata Catanzaro s’impose nettamente 78-54, al ritorno la Vis prevalse al fotofinish 70-69.

Palla a due domani, sabato 11 febbraio, alle ore 18, al PalaPulerà.