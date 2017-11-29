Ad un anno dal terremoto che ha devastato Amatrice e gli altri comuni del centro Italia, il team dei Cofanetti di Coccole – giovane startup calabrese- decide di far partire “un cofanetto di coccole per Amatrice”.

L’intero ricavato delle vendite della “Scatola dei Sogni” sarà totalmente destinato alla ricostruzione della Biblioteca Comunale di Amatrice e le scatole donate dalle aziende, saranno consegnate fisicamente ai bambini di Amatrice, in occasione della Festa dell’Epifania, affinché ogni bambino possa ripartire dalla cultura per costruire il futuro che sogna.

Cos’è la Scatola dei sogni?

Un cofanetto Made in Italy, ideato da Menia Cutrupi (CEO di Cofanetti di Coccole) e da suo figlio Giuseppe (8 anni), dedicato ai bambini, piccoli fabbricanti di Sogni composto da una scatola contenente un kit per colorare, il quaderno dei sogni, con astuccio completo di colori e temperamatite, l’attestato di Sognatore Ufficiale e una “sacca portasogni” per portarli ovunque.

Il quaderno dei Sogni con su scritto gli ingredienti giusti per “un mondo migliore”, con illustrazioni a misura di bambino da colorare e frasi motivazionali attraverso cui i piccoli fabbricanti, possono iniziare a comprendere l’importanza di credere che la costruzione di un futuro migliore debba necessariamente partire dalla realizzazione dei propri Sogni.

A chi è rivolta l’iniziativa

“Un cofanetto per Amatrice” è un’iniziativa rivolta non solo ad aziende, amministrazioni comunali, cittadini ed imprenditori che vogliono dare il loro contributo solidale attraverso il semplice acquisto di una o più Scatole dei Sogni” ma anche a Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

La motivazione che ha spinto l’imprenditrice reggina a intraprendere questa iniziativa è stata l’invito – per la seconda volta – in Parlamento, a rappresentare la sua terra in occasione del III° forum “Formazione all’amatriciana – competenze, scenari ed opportunità”, arrivato dall’ideatore del Forum, Sergio Gaglianese.

Il messaggio di Menia Cutrupi

Nel rappresentare la Calabria Menia Cutrupi vuol dare un messaggio chiaro:

“la Calabria è una terra ricca di opportunità, di talenti e risorse. Una terra generosa che, nonostante i suoi problemi, cerca di emergere dalla crisi attraverso progetti e iniziative di valore contribuendo alla rinascita di un territorio che, seppur geograficamente lontano, sente profondamente vicino.”

Tutte le aziende che avranno acquistato i cofanetti avranno per un anno il loro logo inserito nell’apposita sezione “Un sogno per Amatrice” presente su www.cofanettidicoccole.it. In caso di acquisto superiore a 20 scatole da parte della stessa azienda, questa avrà il proprio logo stampato su ogni scatola che consegneranno ai bambini di Amatrice.

Dove acquistare la Scatola dei Sogni

La Scatola dei Sogni per Amatrice è disponibile online su http://www.cofanettidicoccole.it/cofanetto/scatola-dei-sogni-amatrice/

Il pacchetto per le aziende “Cofanetto aziende per Amatrice” è online su http://www.cofanettidicoccole.it/cofanetto/aziende-per-amatrice/

L’azienda confida in una grande risposta da parte di tutto il territorio affinché la Calabria possa mostrare il suo lato migliore, generoso e solidale.