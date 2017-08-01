“Insieme si Vince”, con questo spot è stata lanciata la nuova campagna tesseramento dell’Associazione Ludos Vecchia Miniera, che partirà domani primo agosto e darà ufficialmente avvio alla stagione sportivo/culturale 2017/2018.

Il sodalizio del Presidente Minniti sarà impegnato anche quest’anno su più fronti, dai campionati FIGC di C11 Seconda Categoria e C5 serie C2 e Juniores, a quelli amatoriali di C/8 over 45, C/7 over 35, C/5 libero, per passare a quelli di Volley mista e, per la prima volta nella storia della Ludos, di Basket. Tanti dunque gli impegni sportivi e conseguentemente tantissimi gli atleti che ne faranno parte e che saranno i principali promotori di un MODO SANO E CORRETTO DI VIVERE LO SPORT.

Ad illustrare la nuova strategia è stato il responsabile di settore Tato Ferrara, che ha presentato il nuovo progetto di marketing, che vedrà coinvolti, aziende e operatori del territorio, che intendono costruire specifiche strategie di visibilità e sviluppo. Ferrara ha illustrato inoltre i servizi offerti a tutti i soci della Ludos Vecchia Miniera: “Offriamo – ha detto – una gamma di servizi a 360°, dalle numerose convenzioni che stiamo stipulando con aziende ed operatori che ci vorranno supportare che prevedono una scontistica su prodotti e servizi di varia natura, ai privilegi e priorità che avranno i nostri soci in occasione degli eventi culturali che durante l’anno l’Associazione si impegnerà di organizzare”.

Michelangelo D’ambrosio ha presentato la campagna tesseramento all’associazione, “sottoscrivere un qualsiasi tipo di tessera, ha l’obiettivo comune di sostenere tutte le attività Associative, da quelle sportive a quelle ludiche, da quelle culturali a quelle sociali. Le possibilità offerte – continua D’ambrosio – sono tre, con soli cinque euro è possibile sottoscrivere la tessera del Tifoso, con dieci euro la Tessera Atleta, mentre con un costo minimo di trenta euro si diventerà Socio Sostenitore”.

Durante il lancio della Campagna tesseramento, il Responsabile alla comunicazione e web Mario Albino ha annunciato un’altra importante novità quale è il restyling del sito ufficiale che avverrà nei prossimi giorni.