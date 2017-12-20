Le Iene mettono di fronte un giovane reggino e la showgirl Cecilia Rodriguez, bersaglio di commenti pesanti sui social: l'incontro a sorpresa

In tempi di social network, sono oramai all’ordine del giorno i commenti pesanti e le offese nei confronti dei vip. La trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene‘, da qualche settimana ,mette di fronte i protagonisti di simili atteggiamenti con i diretti interessati, che spesso e volentieri presi dall’imbarazzo negano (di fronte all’evidenza) di aver insultato tramite Facebook o sminuiscono l’accaduto.

Durante la puntata andata in onda ieri sera, il protagonista è stato un giovane reggino, ‘beccato’ a insultare con commenti pesanti la showgirl argentina Cecilia Rodriguez. Il comportamento tenuto dentro la casa del Grande Fratello Vip la causa delle ingiurie, Le Iene lo hanno attirato in un tranello e fatto incontrare di persona con la Rodriguez.

Dopo un’iniziale arrabbiatura, la showgirl argentina (accompagnata dal fidanzato, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip) ha scusato il giovane reggino, invitandolo a non ripetere questo tipo di comportamenti.