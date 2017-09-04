Intelligence, Caligiuri a ‘Check Point’ su Tgcom24
Il direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria ospite di Alberto Barachini alle 20.30 su Tgcom24
04 Settembre 2017 - 19:05 | di Vincenzo Comi
Mario Caligiuri, Direttore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, sarà l’ospite della trasmissione “Check Point” condotta da Alberto Barachini che andrà in onda alle 20.30 su TGCOM24, diffuso sul canale 51 del digitale terrestre e sul canale 509 del satellite.
La puntata di questa sera è dedicata all’emergenza terrorismo e ai rapporti tra intelligence e magistratura, tema che Caligiuri ha approfondito nel suo ultimo libro “Intelligence e magistratura. Dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria“, edito da Rubbettino con la prefazione di Carlo Mosca.
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