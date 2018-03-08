Venerdì 9 marzo nell'Aula Magna del Liceo Campanella il giornalista e analista Michele Pierri parla di intelligence e giornalismo agli studenti

Venerdì 9 marzo, alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, il dott. Michele Pierri relazionerà sul tema Intelligence e giornalismo. Michele Pierri è un giornalista e analista con sede a Roma specializzato in difesa, cyber e politica estera.

È direttore responsabile di Cyber Affairs, agenzia di stampa dedicata esclusivamente al tema della cyber security. Ha lavorato come redattore al sito Formiche.net e come collaboratore del mensile di aerospazio e difesa Airpress. Suoi articoli sono stati pubblicati su Rivista Militare (la rivista dell’Esercito italiano) la rivista militare italiana, e i quotidiani Il Tempo, L’Unità e Italia Oggi.

È componente del gruppo di ricerca del Centro per la sicurezza informatica e gli studi sulle relazioni internazionali dell’Università di Firenze e dell’advisory board di @LawLab, un centro di ricerca sul diritto di TMT (Telecommunications-Media-Technology) presso l’Università LUISS in Roma.

L’incontro si inserisce all’interno della programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività promosse dal Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.