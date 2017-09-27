Per un cedimento della sede stradale vietato il transito di veicoli e pedoni in via Sant'Angelo tra Sambatello e Diminniti

A causa di un cedimento della sede stradale che potrebbe compromettere la sicurezza veicolare e pedonale, al fine di disciplinare diversamente la circolazione, il settore “Risorse Ue, Mobilità e Smart City – Servizio mobilità sostenibile” ha disposto con specifica ordinanza l’interdizione del transito veicolare e pedonale in via Sant’Angelo dal civico 72 al civico 63 tra Sambatello e Diminniti.

Il percorso alternativo a monte del civico 63 sarà costituito dal tratto stradale Ortì – Diminniti.