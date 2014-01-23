International Jewellery 2014: corallo, argento, oro e pietre preziose dell’Estremo Oriente

di Fabiana Tripodi – Il 22 Gennaio 2014, hanno preso il volo per Tokyo, tredici aziende.

L’evento che si svolgerà è l’International Jewellery, la più importante vetrina del gioiello dell’Estremo Oriente.

Parteciperanno organizzazioni specializzate nella lavorazione del corallo, dell’ argento,dell’oro e delle pietre preziose!

Secondo l’indice elaborato dalla Fondazione Edison, il settore dell’abbigliamento ha registrato una crescita del 4 % nelle esportazioni rispetto al 2012. Tutto ciò ha incentivato gli stilisti e la moda siciliana, incoraggiata anche da programmi come Settore Moda-Sicily Fashion Project ,finanziato dall’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana.

Infatti, da quando il progetto è partito, ci sono stati ben sei appuntamenti fieristici che hanno portato le creazioni, dalla Sicilia a Milano,Parigi e infine alla Bridal Week di New York.

Per maggiori informazioni sui bandi e sul progetto,visitate il sito www.sicilyfashionproject.comVISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI : www.mode0n.blogspot.it