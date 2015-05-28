Intervento di riqualificazione del verde all’Arena dello Stretto

Sabato 30 maggio alle ore 10, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, si terrà l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione del verde di quest’area della nostra città. “Cuore” del Lungomare Italo Falcomatà, l’Arena diventerà un nuovo giardino di macchia mediterranea grazie alla sua adozione da parte dell’azienda Fattoria della Piana e dei volontari del circolo di Legambiente, in seguito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il comune di Reggio Calabria. Alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’Amministrazione comunale, delle associazioni, delle scuole reggine istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria” e istituto Magistrale “Tommaso Gulli”e di tutti i cittadini che vorranno prendere parte all’iniziativa, alle ore 10 avrà inizio la performance dei ragazzi dell’istituto “Saverio Guerrisi” di Gioia Tauro. Alle ore 11 Paola Nasti, agronomo, illustrerà il progetto; interverranno Lidia Liotta Presidente di Legambiente RC e Carmelo Basile Presidente dell’azienda Fattoria della Piana. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco Falcomatà.