Intimidazioni a Elisa Barresi, Mancuso: “Un’offesa a tutta la Calabria che crede nella libertà”

«La notizia delle intimidazioni rivolte alla giornalista Elisa Barresi desta indignazione e preoccupazione. Non si tratta solo di un attacco personale a una professionista seria e apprezzata, ma di un’offesa rivolta a tutta la Calabria che crede nei valori della libertà e della democrazia.

Toccare chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con dedizione e coraggio significa tentare di limitare il diritto dei cittadini ad essere informati in modo corretto e trasparente. È un messaggio che non può e non deve passare sotto silenzio.

Leggi anche

Alla professionista Barresi esprimo la mia vicinanza sincera e la solidarietà delle istituzioni. Sono certo che le autorità competenti agiranno con la massima determinazione per individuare e punire i responsabili di questo gesto vile.

La Calabria ha bisogno di voci libere e di giornalisti che non si lascino piegare dalla paura. Alle nuove generazioni dobbiamo consegnare una terra più forte, in cui prevalgano il rispetto delle regole, la giustizia e la libertà di pensiero. Su questo fronte non arretreremo di un solo passo».

Lo ha detto in una nota Filippo Mancuso, Commissario regionale della Lega e Presidente del Consiglio Regionale della Calabria.