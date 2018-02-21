Intitolazione del piazzale Luigi Rende, in piazza Duomo la presentazione mappa tattile in braille
Reggio intitola il piazzale a Luigi Rende, guardia giurata caduta a 31 anni nell'esercizio del dovere. In piazza Duomo anche la prima mappa tattile in braille del centro
21 Febbraio 2018 - 09:45 | di Vincenzo Comi
Oggi 21 febbraio alle ore 15,00 a Reggio Calabria sarà intitolato il piazzale Luigi Rende, guardia giurata, caduto a soli 31 anni nell’esercizio del dovere.
Si invia altresì il prospetto dei prossimi appuntamenti aventi ad oggetto l’intitolazione delle strade comunali in base alle recenti deliberazioni proposte dalla Commissioni Toponomastica, con indicazioni di orario e punti di riferimento:
– mercoledì 21 febbraio ore 15 piazzale Luigi Rende (ex area 208, adiacente Ospedale Morelli)
- venerdì 23 febbraio ore 16 piazzale Riccardo Virdia (ultima rotatoria viale Libertà – sotto torri Università)
- martedì 27 febbraio ore 16:30 piazza Lillo Lona (già piazza Spirito Santo)
Inoltre sempre oggi pomeriggio alle 16.30, in occasione della giornata nazionale del braille, a piazza Duomo verrà presentata la prima mappa tattile del centro cittadino promossa dal Rotary Club Reggio Nord in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi sezione di Reggio Calabria.
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