Intitolazione strada di Pentimele Domenico Travia, la soddisfazione di Martorano
Il presidente dell'Automobile Club Martorano plaude alla scelta di intitolare una strada di Pentimele al fondatore del Circolo Tennis Rocco Polimeni
11 Ottobre 2017 - 10:36 | di Vincenzo Comi
Il presidente dell’Automobile Club RC plaude la scelta dell’amministrazione comunale di intitolare una strada di Pentimele alla memoria di Domenico Travia, fondatore e storico presidente del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”.
“MimmoTravia era un prezioso figlio di questa terra che, negli anni, con impegno e dedizione, ha dato lustro alla Città – afferma il presidente dell’Automobile Club Rc Martorano – Mimmo è sempre stato un uomo che negli anni di presidenza del Circolo “Polimeni”, ha costruito e ricostruito un’immagine positiva della Reggio sportiva. Il suo testimone è stato degnamente raccolto dall’attuale presidente del Circolo del Tennis, Igino Postorino, ma la sua memoria è ancora viva nella comunità calabrese che non ha voluto dimenticare i successi sportivi e i riconoscimenti di alto prestigio morale che solo Mimmo è riuscito in breve tempo ad ottenere. Un piccolo gesto per mantenere vivo il ricordo di una persona che metteva passione e determinazione in tutto quello che faceva. Un modo per preservarne la memoria e trasmetterlo alle generazioni future”.
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