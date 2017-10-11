Il presidente dell’Automobile Club RC plaude la scelta dell’amministrazione comunale di intitolare una strada di Pentimele alla memoria di Domenico Travia, fondatore e storico presidente del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”.

“MimmoTravia era un prezioso figlio di questa terra che, negli anni, con impegno e dedizione, ha dato lustro alla Città – afferma il presidente dell’Automobile Club Rc Martorano – Mimmo è sempre stato un uomo che negli anni di presidenza del Circolo “Polimeni”, ha costruito e ricostruito un’immagine positiva della Reggio sportiva. Il suo testimone è stato degnamente raccolto dall’attuale presidente del Circolo del Tennis, Igino Postorino, ma la sua memoria è ancora viva nella comunità calabrese che non ha voluto dimenticare i successi sportivi e i riconoscimenti di alto prestigio morale che solo Mimmo è riuscito in breve tempo ad ottenere. Un piccolo gesto per mantenere vivo il ricordo di una persona che metteva passione e determinazione in tutto quello che faceva. Un modo per preservarne la memoria e trasmetterlo alle generazioni future”.