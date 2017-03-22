Intrappola.TO al centro Le Fontane di Catanzaro

Si hai letto bene, dal 24 marzo al 2 aprile al Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido puoi provare GRATUITAMENTE due escape room Intrappola.

TO da 20 minuti.

Organizza un gruppo di 2/4 persone e venite, non serve la prenotazione.

Sarete rinchiusi in una cella in penombra, piena di enigmi con soli 20 minuti per risolverli e fuggire. Dovrete scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire l’ultima porta per riconquistare la libertà.

www.intrappola.to