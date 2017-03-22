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Intrappola.TO al centro Le Fontane di Catanzaro

Dal 24 marzo al 2 aprile al Parco Commerciale Le Fontane si provano gratis due escape room Intrappola.TO da 20 minuti, senza prenotazione

22 Marzo 2017 - 16:23 | di Vincenzo Comi

Intrappola.to, escape room: prove gratuite al Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido

Si hai letto bene, dal 24 marzo al 2 aprile al Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido puoi provare GRATUITAMENTE due escape room Intrappola.

TO da 20 minuti.

Organizza un gruppo di 2/4 persone e venite, non serve la prenotazione.

Sarete rinchiusi in una cella in penombra, piena di enigmi con soli 20 minuti per risolverli e fuggire. Dovrete scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire l’ultima porta per riconquistare la libertà.

www.intrappola.to

Escape room Intrappola.TO al Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido

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