Intrappola.TO al centro Le Fontane di Catanzaro
Dal 24 marzo al 2 aprile al Parco Commerciale Le Fontane si provano gratis due escape room Intrappola.TO da 20 minuti, senza prenotazione
22 Marzo 2017 - 16:23 | di Vincenzo Comi
Si hai letto bene, dal 24 marzo al 2 aprile al Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido puoi provare GRATUITAMENTE due escape room Intrappola.
TO da 20 minuti.
Organizza un gruppo di 2/4 persone e venite, non serve la prenotazione.
Sarete rinchiusi in una cella in penombra, piena di enigmi con soli 20 minuti per risolverli e fuggire. Dovrete scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire l’ultima porta per riconquistare la libertà.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie