Intrappola.to ti manda a Barcellona. Scopri come partecipare
Carica una foto con il marchio Intrappola.TO e vinci un weekend a Barcellona per te e i tuoi amici: il contest è aperto dal 7 marzo al 30 aprile 2017
08 Marzo 2017 - 12:05 | di Pasquale Romano
BARCELONA, SPAIN - SEPT 02,2014 :Gorgeous and amazing Park Guel in Barcelona. In 1984 park has been declared UNESCO by the World heritage of mankind. Park Guell (1914) is the famous architectural town art designed by Antoni Gaudi. Event September 02, 2014
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TO, carica una foto che raffiguri il marchio Intrappola.
TO, per esempio una tua foto davanti ad una nostra vetrina, e potrai vincere un weekend a Barcellona in occasione dell’inaugurazione della nostra nuova sede per te e per i tuoi amici* raffigurati nella foto!
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Regolamento e condizioni di partecipazione
REGOLAMENTO
Per partecipare al contest non occorre essere o diventare clienti di Intrappola.
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TO.
Diritti sulla foto e ritiro del premio
Iscrivendoti a questo contest dichiari di essere titolare dei diritti dell’immagine che hai caricato e ne autorizzi l’utilizzo da parte di Intrappola.
TO a fini promozionali, consentendo espressamente la riproduzione della stessa su qualsiasi media, online e offline, senza alcuna limitazione temporale ne territoriale. Per riscuotere il premio il vincitore dovrà dimostrare la propria identità mediante un documento di identità valido. In caso di vincita da parte di un minorenne, il ritiro del premio sarà subordinato all’accettazione dello stesso da parte dei genitori o dei tutori legali.
* weekend a Barcellona in data da definirsi per il numero di persone raffigurate nell’immagine con il logo Intrappola.
TO caricata, con un massimo di 6 con partenza da Milano o Roma.
Contest valido dal 7 marzo 2017 al 30 aprile 2017. Estrazione entro il 10 maggio 2017
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