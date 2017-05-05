‘Invasioni digitali’, in Calabria la cultura non ha confini

Studenti dei licei Filolao e Gravina di Crotone hanno invaso digitalmente il Museo e il Parco Archeologico di Capo Colonna

Gli studenti del Liceo scientifico Filolao e del Liceo linguistico Gravina di Crotone hanno dato vita all’iniziativa “Invasioni digitali” in occasione della quale hanno “invaso” e raccontato digitalmente il Museo ed il Parco Archeologico di Capo Colonna. Promossa dalla Direzione museale, in collaborazione con l’associazione “Itinerari”, che ne ha curato l’organizzazione, l’Area marina protetta di Capo Rizzuto, Legambiente Crotone ed il Teatro della Maruca, e con il supporto della “fratelli Romano spa”, la pacifica invasione ha coinvolto studenti, docenti e molti curiosi invasori.

L’iniziativa, che dal 2013 si svolge in tutta Italia, quest’anno ha avuto come tema “La cultura non ha confini”. Luoghi di interesse storico, culturale e naturalistico vengono “invasi” pacificamente e raccontati digitalmente dagli invasori, attraverso foto, post e video che vengono veicolati sui social network. Il tema dell’iniziativa di Crotone è stato “Le vie del mare – Storie di culture ed emigrazioni”.