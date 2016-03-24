Iscrizioni ancora aperte per il corso di cucina ‘Sapori d’Oriente’

Aprirsi a nuovi gusti riscoprendo culture diverse. La cucina può rappresentare un ponte di unione e di scoperta. Le tradizioni che stanno alla base della cultura di un paese passano anche attraverso il cibo, imparare queste tradizioni è segno di curiosità e apertura mentale. Ed è sempre fonte di arricchimento. Sedersi alla stessa tavola è poi motivo di condivisione ed espressione pura di convivialità. Su questi presupposti si basa il corso di cucina giapponese “Sapori d’Oriente”, evento promosso da Laboratori Raminghi in collaborazione con Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra, giunto alla sua seconda edizione.

Tre lezioni per immergersi nei sapori orientali e conoscere le principali tecniche della cucina del Sol Levante, sotto la guida sapiente del maestro e chef Takaaki Shibuya.

Il corso, con cadenza settimanale, partirà l’11 aprile proseguendo per i due lunedì successivi, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.

Il programma delle lezioni prevede una curata scoperta dei principali piatti nipponici:

base del pasto nipponico (riso bianco, stufato di verdure, pesce in salsa teriyaki)

pasta e tempura (spaghetti di riso, ramen, tempura di pesce e verdure)

sushi e sashimi (uramaki, nigiri, 3 tipi di sashimi).

Al termine di ogni lezione sarà possibile degustare le pietanze preparate, in un clima semplice e genuino. La classe è a numero chiuso; per partecipare è necessario prenotare il proprio posto.

Le iscrizioni sono aperte.

Per informazioni e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com – 329.4435864