Iscrizioni aperte per la certificazione di lingua greca ‘ELLINOMATHEIA’

La conoscenza adeguata di almeno una lingua straniera non è più un complemento ma una necessità per qualsiasi profilo professionale.

Chi studia o vuole studiare il neogreco e desidera certificare le proprie conoscenze linguistiche, non deve più affrontare viaggi lunghi ed extra costi.

Dal 2016, grazie alla convenzione del Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” (CLADA) con il Centro di Lingua Ellenica di Salonicco, è possibile sostenere l’esame per la certificazione internazionale di competenza in lingua greca (“

Ellinomatheia”) presso la nuova sede di Reggio Calabria, unica nella regione. Per partecipare alla sessione di Maggio 2017 (16.05- 18.05)le iscrizioni sono aperte per tutti i livelli dal primo febbraio fino al 12 marzo, Il Certificato di “Ellinomatheia” è un titolo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca dal 2013.

In Calabria l’unico centro specializzato nell’insegnamento del neogreco e nella preparazione per gli esami dellaCertificazioneLinguistica di Neogreco è il CENTRO ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria.

Responsabile del CENTRO è la prof.ssa Vasiliki Vourda, docente madrelingua abilitata all’insegnamento del neogreco come seconda lingua o lingua straniera e responsabile del Centro d’Esame autorizzato, presso il Centro Linguisticod’Ateneo “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Per informazioni e iscrizioni: centroellinomatheia@gmail.com,

mob: 3287482118

http://www.greek-language.gr/certification/