Iscrizioni aperte per medicina e fisioterapia

Biennio in inglese di Medicina e Odontoiatria con la Medical University di Sofia e laurea quadriennale in Fisioterapia: iscrizioni aperte all'AIEU di Chiasso

Iscrizioni aperte A.A. 2014/15All’Associazione Interstudi Europei di Chiasso (AIEU), appena fuori Como, è possibile frequentare il biennio in inglese dei corsi di laurea in Medicina eOdontoiatria tenuti dalla prestigiosa Medical University di Sofia e il corso di laurea quadriennale in Fisioterapia (lingua italiana).AmmissionePer l’accesso è necessario seguire un corso preparatorio su materie scientifiche, lingua inglese, linguaggio medico in inglese.

Una laurea che apre nuovi orizzontiSecondo la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, i laureati abilitati nelle università europee possono esercitare la professione in qualsiasi Stato europeo, anche in Italia.