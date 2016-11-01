Iscrizioni aperte per ‘Sapori d’Oriente’

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del corso di cucina giapponese “Sapori d’Oriente”, organizzato da Laboratori Raminghi in collaborazione con l’Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra.

Tre lezioni per immergersi nel mondo della cultura nipponica, scoprendo gusti e sapori che caratterizzano la cucina del Sol Levante imparandone le principali tecniche di preparazione grazie alla professionalità e all’abilità del maestro e chef Takaaki Shibuya.

Si comincia lunedì 21 novembre, alle ore 19:00, per poi proseguire per i due lunedì successivi. Il corso, che ha già registrato particolare successo nelle sue precedenti edizioni, avrà luogo a Bagnara Calabra presso l’Osteria “I 10 mondi”.

Durante le lezioni si sperimenteranno e gusteranno piatti della tradizione, come ramen e spaghetti di riso, tempura, sushi e sashimi, e si proveranno le specifiche cotture del pesce e delle verdure con i diversi condimenti tipici dei pasti nipponici.

Il corso è a numero chiuso. Per info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com – 329.4435864