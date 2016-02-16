Isla Fontaine presenta la sua nuova collezione

di Daniela Bonanno Conti – Un gioiello ha come sempre un significato seduttivo quando la donna li indossa, adornano parti del corpo da mettere in luce.

Il brand Isla Fontaine per riscaldare le nostre uggiose giornate ci presenta la sua collezione per l’Autunno-Inverno 2016-2017, interamente dedicata alle dive degli anni ’50.

La designer utilizza per l’occasione una serie di nuovi materiali e un’esplosione di colori, conferendo alla linea un tocco retrò dando una svolta netta rispetto al passato. Nella collezione troviamo le linee Grace e Maria. La prima linea viene declinata attraverso pietre colorate e scintillanti che ricordano gli occhi della principessa di Monaco, tra le più grandi star della storia del cinema.

Invece, la seconda porta con sé delle perle dalle quali la divina Maria Callas non si separava mai. Le sue straordinarie doti di soprano e attrice, il successo, artistico e mediatico, il mito costruito attorno a lei sono ancora nei nostri pensieri.

La linea Liz si ispira alle medaglie che arricchivano i collier o i bracciali nel dopoguerra e mai passati di moda e rende omaggio a Liz Taylor, l’ultima grande diva dell’era d’oro di Hollywood per le sue doti recitative e una delle più singolari bellezze cinematografiche. Infine la linea Sophia è caratterizzata da gioielli dalle linee essenziali con morbidi nastri di velluto colorati e rende omaggio alla mitica attrice italiana Sophia Loren.