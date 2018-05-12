É stato istituito presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria il tavolo tecnico per gli assistenti educativi e alla comunicazione del territorio metropolitano.

Nella sede di Palazzo Alvaro il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Armando Neri, agli Assessori Lucia Nucera, Anna Nucera Irene Calabrò, ai Dirigenti comunali e metropolitani Luisa Spanò, Carmen Stracuzza, Daniele Piccione e Demetrio Barreca, al Dirigente della Città Metropolitana Francesco Macheda e al Direttore Generale Umberto Nucara, ha incontrato i rappresentanti sindacali della UilTemp, della Cgil, della Cisl, del Sul e della Federazione delle Associazioni Nazionali Disabili.

L’incontro sul servizio di assistenza scolastica

L’incontro, proficuo e cordiale, è servito a fare il punto sul servizio di assistenza scolastica e alla comunicazione, presente in tutte le scuole del territorio metropolitano, nell’intento comune di individuare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio, aumentando le prerogative dei professionisti che quotidianamente lo svolgono.

Il tavolo ha riconosciuto l’impegno profuso dell’amministrazione Falcomatà, per migliorare il servizio sia sotto l’aspetto tempistico che economico. Per lo scorso anno scolastico infatti, oltre all’aumento della dotazione finanziaria dedicata al servizio, Reggio Calabria è stata infatti l’unica città d’Italia ad aver avviato l’assistenza scolastica e alla comunicazione già a partire dal 14 settembre, insieme all’avvio dell’anno scolastico.

Gli obiettivi: un contratto di servizio omogeneo

Nonostante il buon livello già raggiunto, il tavolo tecnico istituito punta ad un ulteriore miglioramento del servizio. Tra gli obiettivi fissati quello di rendere omogeneo su tutto il comprensorio metropolitano il contratto di servizio degli assistenti, al fine di uniformare lo status, evitare disparità sui trattamenti economici, e garantire un servizio di qualità per gli studenti con disabilità.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà – Comunicati Stampa