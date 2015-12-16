Istituto Comprensivo S. Eufemia e Avis per ‘Una storia di valori’

Un incontro entusiasmante e di grande valenza culturale si è svolto mercoledì 16 dicembre 2015 presso il Teatro “Visalli” dell’ Istituto Comprensivo S. Eufemia d’Aspromonte – Sinopoli – Melicuccà.

Gli ospiti, al loro ingresso, hanno potuto ammirare gli artistici presepi realizzati dai volenterosi allievi dell’Istituto sotto la guida dei loro bravi docenti.

Successivamente, nella bella sala finemente addobbata, nella quale spiccavano i labari di diverse Sezioni Comunali dell’AVIS, gli studenti dell’indirizzo musicale hanno eseguito l’inno nazionale.

Dopo aver apprezzato la bravura dei giovani musicisti, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Daniela Musarella ha avviato l’incontro salutando i numerosi e graditi ospiti e, in particolare, i Dirigenti Scolastici Prof.ssa Graziella Ramondino, Prof. Giuseppe Gelardi, i rappresentanti dell’AVIS Provinciale di RC,il Presidente Dott. Antonino Posterino e l’Avv. Diego Geria, Responsabile Prov.le AVIS Scuola, l’Assessore Prov.le alla Cultura e Legalità Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, i Sindaci di S. Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, Melicuccà ed i Presidenti delle diverse Sezioni Comunali dell’AVIS.

Il saluto della preside e la solidarietà a San Procopio

La Preside Musarella, preliminarmente, ha condannato il vile gesto intimidatorio compiuto ai danni del Comune di San Procopio ed espresso viva solidarietà al Sindaco Dott. Lamberti Castronuovo. Quindi ha ringraziato l’AVIS per la splendida collaborazione prestata per l’organizzazione dell’incontro precisando che l’intento era quello di vivere un momento lieto di “Musica, storia e solidarietà”. La Dirigente ha inoltre evidenziato che la Scuola opera su un vasto territorio che vanta una lunga e gloriosa storia che racchiude tanti nobili valori di una terra meravigliosa, ma spesso ingiustamente denigrata ed offesa. Perciò il fine dell’incontro è quello di offrire un momento di riflessione sui nostri valori e sulla nostra storia locale completamente ignorata dai testi ufficiali.

La parola è quindi passata al Presidente dell’AVIS Prov.le, Dott. Posterino che, dopo aver ringraziato la Preside per la sensibilità e l’amicizia dimostrata nei confronti dell’Associazione, ha ricordato quanto sia importante oggi l’impegno dei volontari AVIS. La Calabria, purtroppo non è autosufficiente e, di conseguenza, è costretta ad importare il sangue da altre regioni. Il Presidente dell’AVIS ha poi spiegato che la donazione del sangue è un gesto nobilissimo e di grandissima solidarietà ed i requisiti necessari per poter essere donatori di sangue.

I Dirigenti Scolastici Ramondino e Gelardi, l’Assessore Lamberti ed i Sindaci, dopo aver rivolto un cordiale saluto hanno evidenziato l’importanza dell’incontro, non soltanto per gli studenti, ma anche per i tanti adulti presenti nel teatro.

Subito dopo, i bravi musicisti dell’Istituto hanno eseguito “Habanera” tratto dalla Carmen di Bizet. E’ stato un momento di grandissima emozione per tutti gli spettatori dai quali, al termine del brano, si è levato un fragoroso applauso.

La relazione “Una storia di valori”

Dopo il brano musicale, il Prof. Diego Geria, ha relazionato: “Una storia di valori”, precisando che la sua intenzione era quella di evidenziare esclusivamente aspetti “positivi” della nostra storia. Ha spiegato che la parola Aspromonte non ha un significato negativo poichè deriva dal greco Aspros che significa “bianco”, probabilmente per ricordare il candore della neve, la lucentezza delle rocce e dei ruscelli.

Con l’ausilio di alcune interessanti slide Geria ha rievocato: i miti, le leggende, gli alberi sacri agli dei, le origini di S. Eufemia, Sinopoli e Melicuccà, episodi relativi al periodo greco, romano e feudale. Il Professore si è poi soffermato sul ferimento di Garibaldi in Aspromonte e ricordato alcuni eroi di questo nobile territorio durante i due conflitti mondiali. La relazione si è conclusa riassumendo brevemente la storia dell’AVIS, non soltanto a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale. Il Professore Geria ha ricordato la Contessa Evelina Plutino Giuffrè ed il Prof. Domenico Comi e concluso evidenziando che oggi l’AVIS è la più importante Associazione di donatori di sangue con oltre due milioni di soci donatori e che sul territorio provinciale operano ben 42 sezioni comunali.

Successivamente il Dott. Posterino ha consegnato ai Presidi Ramondino, Gelardi e Musarella, un pregevole manufatto in ceramica riproducente la famosa moneta greca del tiranno di RC “Anassila” ed il Prof. Geria ha consegnato alla Dirigente Musarella uno stemma con il nuovo logo del suo Istituto.

L’incontro si è concluso in allegria cantando la celebre “Cucaracha”.