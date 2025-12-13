Le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” brillano alle Finali Nazionali di Ginnastica

Hanno conquistato complessivamente sei podi italiani nella competizione La2 A1

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” che vede due sue studentesse distinguersi a livello nazionale nelle Finali Nazionali Federali di Ginnastica – Winter Edition, svoltesi a Rimini dal 5 all’8 dicembre.

Le giovani atlete, appartenenti alla Virtus Reggio, hanno conquistato complessivamente sei podi italiani nella competizione La2 A1, portando in alto il nome della città di Reggio Calabria e della loro scuola.

Protagoniste assolute sono Gioia Castellone, che si è laureata Campionessa Italiana nella specialità Corpo Libero, aggiungendo poi un Argento nella classifica assoluta e un ulteriore Argento nella specialità Palla, e la compagna di squadra Miriam Fallara, che ha centrato ben tre medaglie di Bronzo, confermando il livello tecnico e la determinazione delle ginnaste reggine.

Le atlete sono tesserate per la Virtus Reggio, società guidata dal presidente Rocco Loprevite e seguite con passione e competenza dalle allenatrici Caterina Albanese e Carmen Loprevite.

Questi risultati rappresentano un grande motivo d’orgoglio per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi, che vede nelle proprie studentesse un esempio di impegno, costanza e amore per lo sport.

Le giovani ginnaste, oltre ai successi agonistici, incarnano perfettamente i valori educativi e formativi promossi dalla scuola: disciplina, spirito di squadra e capacità di conciliare studio e attività sportive di alto livello.

La scuola ha espresso vivo compiacimento per i traguardi raggiunti, sottolineando come questi successi rappresentino non solo un risultato personale per le atlete, ma anche un riconoscimento per tutta la comunità scolastica e cittadina, che attraverso loro vede crescere un vivaio di talento e passione sportiva.