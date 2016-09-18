In Italia aumentano le startup innovative: 142 sono in Calabria

Dati BNP Paribas Cardif: la Calabria cresce del 21,4% e si piazza al quindicesimo posto, con Cosenza prima per numero di imprese

In Italia il numero di start-up innovative cresce e risultano iscritte 6.235 imprese di cui 142, pari al 2,3%, sono in Calabria, in aumento del +21,4% rispetto a fine 2015 (in media nazionale), e che posiziona la regione al 15/mo posto.

E’ quanto emerge dai dati di BNP Paribas Cardif, tra le prime 10 compagnie assicurative in Italia, in occasione di Open-F@b Call4Ideas 2016, il contest che raccoglierà idee innovative pensate per migliorare la customer experience nel mondo assicurativo.

In Calabria si tratta di imprese che hanno impiegato prevalentemente fino a 4 addetti (85,5%), operano nei servizi (79,6%) e hanno un valore della produzione che per il 68,1% non supera i 100 mila euro.

Il 14,8% delle start-up calabresi ha una compagine societaria a prevalenza femminile, mentre quelle coordinate prevalentemente da under 35 sono il 25,4% del totale. Per quanto riguarda le province è Cosenza a registrare in assoluto il valore più alto (62 start-up innovative, il 43,7% del totale regionale).