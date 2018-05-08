Ormai ci siamo, il grande appuntamento con la pallavolo internazionale è alle porte. Reggio Calabria è pronta ad ospitare il match amichevole tra l’Italia e l’Australia e la macchina organizzativa da tempo è in moto. Nel corso di questi giorni, per l’evento, abbiamo ascoltato il mondo della politica, dei personaggi dello sport, oggi tocca al presidente Regionale dell’USSI Calabria Franco Pellicanò: “Non esagero se dico che mi porto dietro oltre cinquanta anni di pallavolo. Chi ama questo sport non può che gioire per l’organizzazione di questo test match, tenuto conto che l’Italia nella nostra città manca da tantissimi anni, l’ultima volta l’incontro con la Serbia e soprattutto è una occasione importante per rivitalizzare il movimento pallavolistico maschile a Reggio Calabria.

Da tantissimi anni non riesce ad emergere, qualcuno ha dovuto addirittura cedere il titolo per portare avanti la propria attività. E’ anche l’occasione giusta per riempire il PalaCalafiore con il mondo della scuola. Non dimentichiamo che la pallavolo è la prima disciplina all’interno degli istituti scolastici, per questo la presenza di soprattutto di studenti la ritengo fondamentale”.