Sabato 2 aprile, alle 17.30, presso la sala ‘Federica Monteleone’ del Consiglio Regionale della Calabria si terrà l’evento “Italianuova sulle orme di San Francesco di Paola per una società più solidale”.

La volontà di garantire agli associati di Italianuova la coerenza tra la fede di riferimento e le opere che quotidianamente svolgiamo è alla base dell’evento. La figura di San Francesco di Paola farà da guida e traino alle attività dell’Associazione, volta principalmente al servizio di chi è nel bisogno.

Durante l’evento di sabato il presidente nazionale di Italianuova, Antonio Merenda, ufficializzerà la nomina di Padre Giovanni Cozzolino, Delegato Generale della Consulta Pastorale Giovanile Minima, quale guida spirituale di Italianuova.

La presenza di Padre Giovanni Cozzolino conferisce all’Associazione una formazione cristiana che si vuole identificare attraverso una crescita spirituale.

Alla presenza dell’On. Domenico Battaglia, Presidente Conferenza Interregionale per il Coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, l’evento “Italianuova sulle orme di San Francesco di Paola per una società più solidale” verrà moderato dal giornalista Massimo Calabrò.

In qualità di esperto in merito alla figura di San Francesco di Paola vi sarà la partecipazione del prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.