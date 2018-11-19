Nella graduatoria di ItaliaOggi Sette la città dello Stretto è al 93esimo posto, avanti a Napoli, Bari, Palermo, Catania, Catanzaro e Messina

Nella tradizionale classifica redatta da ItaliaOggi Sette, la città dello Stretto si attesta al 93esimo posto, guadagnando ben nove posizioni rispetto allo scorso anno e mettendosi alle spalle alcune tra le più importanti capitali del sud come Napoli, Bari, Palermo e Catania, oltre al capoluogo calabrese Catanzaro e alla dirimpettaia Messina.

Dopo il progressivo miglioramento degli ultimi anni, Reggio Calabria continua il suo percorso di crescita, avviato nel 2015, registrando nella graduatoria del 2018 un netto miglioramento rispetto alla classifica dell’anno scorso. Seppur ancora nella parte destra della classifica si tratta di un risultato notevole per Reggio, storicamente relegata nelle ultimissime posizioni e quasi mai così in alto da quando il quotidiano realizza la classifica.

L’indagine realizzata da ItaliaOggi Sette, in edicola questa mattina, replica quest’anno i primi tre posti del 2017, premiando Bolzano, Trento e Belluno, a conferma della solidità delle posizioni di vertice ormai raggiunta dalle città del Nord-Est.

Le tendenze dell’indagine

Più nel dettaglio i risultati dell’indagine confermano e approfondiscono alcune tendenze già emerse negli anni scorsi. In primo luogo che la qualità della vita in Italia è caratteristica delle piccole e medie città del Nord-Est e, in misura minore, del centro. Basti pensare che nelle prime 35 posizioni della classifica solo Aosta esce da questa direttrice.

A voler guardare bene la parte alta della classifica emerge anche un’altra indicazione interessante: la città ideale ha mediamente 100 mila abitanti.

Nelle prime 40 posizioni, infatti, solo Verona e Padova hanno poco più di 200 mila abitanti, mentre Brescia, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Trento, Forlì, Vicenza, Bolzano e Piacenza ne hanno più di 100 mila, tutte le altre 28 città hanno un numero di abitanti inferiore.

Le grandi città nella classifica

Questa tendenza è confermata anche dalle (pessime) posizioni di classifica delle città più grandi: Milano è al 55° posto, Torino è al 78°, Roma all’85°, appena 7 posizioni più su di Reggio, mentre Palermo al 106° e Napoli al 108° risultano dietro.

E la più grande di tutte, Roma, segna quest’anno un forte balzo all’indietro, perdendo 18 posizioni rispetto all’anno scorso, mentre le altre sono sostanzialmente stabili.

QUI I RISULTATI DELL’INTERA RICERCA