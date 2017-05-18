Italiaonline e Sportube insieme: tutto lo sport minuto per minuto

Italiaonline, la prima internet company italiana e Sportube, la web tv completamente dedicata allo sport, annunciano l’avvio di una partnership strategica che permetterà a Italiaonline di arricchire la propria offerta e a Sportube di ampliare la diffusione dei contenuti, facendo leva sulla vasta audience a livello nazionale e locale di Libero.it, Virgilio.it e gli oltre 8.000 portali locali di Virgilio. Italiaonline sarà la concessionaria di advertising esclusiva per le web property di Sportube e del suo network.

Sportube, la web tv dedicata allo sport

Sportube è la prima web tv in Italia – nata seguendo i match di volley – completamente dedicata ai campionati di calcio Lega Pro e Serie D, volley Superlega e A2 e agli sport: motori, pallanuoto, scherma e molti altri. Sportube produce ogni anno oltre 2.000 eventi live e quotidianamente realizza video on demand: news, highlights, contest, approfondimenti, rubriche web e format. La copertura riguarda squadre e realtà sportive di tutte le Province e Regioni d’Italia.

Sportube trasmette le dirette, le sintesi e gli highlights di tutti gli incontri di LEGA PRO, gli highlights e le dirette degli incontri di cartello della SERIE D (campionato nazionale dilettanti), per un totale di oltre 200 squadre di calcio. Inoltre saranno disponibili i match di pallanuoto maschile e femminile e i maggiori eventi di scherma. Ampio spazio sarà riservato al volley, con tutti gli incontri di Superlega e A2. Senza dimenticare molti altri sport e le sezioni motori e motoclub tv.

L’accordo e la distribuzione su Libero e Virgilio

L’accordo con Italiaonline, che prevede la distribuzione attraverso le home page di Libero.it, Virgilio.it e gli oltre 8.000 portali locali di Virgilio, garantisce una visibilità su tutto il territorio nazionale. Un’offerta unica in Italia che solo Italiaonline è in grado di proporre.

“L’accordo con Italiaonline nasce in un periodo di grande crescita per Sportube TV – afferma Bruno Stirparo, CEO di Sportube – in cui siamo stati in grado di affermare il nostro brand e di offrire nel panorama nazionale un’offerta sportiva unica nel suo genere.

Poter abbinare la nostra competenza di web TV sportiva, acquisita con l’esperienza di anni, alla capacità di aggregazione di grandi audience a livello locale e nazionale di un player leader di mercato come Italiaonline, ci permetterà di ampliare la diffusione della nostra offerta e di valorizzarla al meglio grazie anche all’indubbia capacità e potenza di fuoco della rete commerciale presente sul territorio, messa a disposizione dal nostro partner”.

“Il video rappresenta uno dei pilastri della nostra strategia commerciale – afferma Domenico Pascuzzi, Direttore National Marketing di Italiaonline – e la partnership con Sportube rappresenta un ulteriore arricchimento della nostra offerta con contenuti esclusivi, disponibili sia “on demand” che in “live streaming” e con un forte appeal anche su base locale. Il bacino video di Sportube va ad aggiungersi al vasto inventario video di Italiaonline, che nel 2016 ha totalizzato un miliardo di preroll, a fronte di una domanda che ha registrato dei forti trend di crescita soprattutto sul fronte programmatic. Per quanto riguarda i prodotti pubblicitari, oltre ovviamente ai preroll, con la partnership con Sportube, introduciamo sul mercato un nuovo formato video midroll, da cui ci aspettiamo risultati molto soddisfacenti sia in termini di viewability sia di engagement essendo l’utente già immerso in un contesto di fruizione del contenuto”.