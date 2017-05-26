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ITALICO…apre ai Vegani

Latte di riso, mandorle siciliane e fichi dottati di Villapiana: il gelato Italico esordisce in versione vegana, presentazione il 6 giugno

26 Maggio 2017 - 09:37 | di Vincenzo Comi

Sigep 2017: immagine dedicata al gelato

Italico, il gelato che spacca ma che unisce, si evolve ed esordisce anche in versione vegana, il Maestro Gilles Carbone di Milano specializzato nella produzione di gusti vegani, collega dei Maestri Gaetano Vincenzi e Davide Destefano, ha da subito aderito al progetto promuovendo l’unione tra professionisti ed elaborando una ricetta ITALICO VEGAN prodotto con latte di riso Bio, sostituendo la ricotta con mandorle siciliane e ovviamente completando con gli ottimi Fichi dottati di Villapiana.

Immagine del musical Rapunzel al Teatro Rendano di Cosenza

La famosissima preparazione verrà presentata il 6 giugno alle 20.30 in un noto locale di Chianalea al GALÀ di CALABRIA D’AUTORE in occasione dell’open day del muscolo di grano, con degustazione di vini di azienda vinicola calabrese.

Italico unisce tutti.

La Bouganville, olio su tavola 80x60

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