Italico conquista anche Cracovia

Dopo le numerose tappe nazionali ITALICO varca i confini e conquista Cracovia.

La Roma del nord come viene definita la terza cittá della Polonia, il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco, accoglie l’arrivo del nuovo gusto che, promosso dai maestri gelatieri calabresi Davide Destefano e Gaetano Vincenzi é ormai il filo conduttore di un vero e proprio concetto di collaborazione tra professionisti e promozione dei prodotti del territorio Italico.

Grandi file di giovani quindi presso la gelateria Rinella dove il maestro calabrese Natale Nappa, noto ristoratore di Pellaro (La Lampara) si è cimentato nella preparazione dell’ormai famoso gelato facendo così conoscere anche in terra polacca ingredienti nobili come la ricotta di pecora dell’Aquila , i fichi dottati cosentini e il torcolato di Breganze.

Continua quindi, e conferma la sua validità, il progetto di diffusione delle eccellenze Italiche per l’avvio di un concreto sviluppo economico dei nostri territori.

Complimenti Natale, Uniti si vince.