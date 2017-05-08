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Italico conquista anche Cracovia

Dopo le tappe nazionali il gelato Italico sbarca in Polonia: grandi file alla gelateria Rinella per ricotta di pecora, fichi dottati e torcolato

08 Maggio 2017 - 15:16 | di Vincenzo Comi

Gelato Italico a Cracovia, foto 3

Dopo le numerose tappe nazionali ITALICO  varca i confini e conquista Cracovia.

La Roma del nord come viene definita la terza cittá della Polonia, il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco, accoglie l’arrivo del nuovo gusto che, promosso dai maestri gelatieri calabresi Davide Destefano e Gaetano Vincenzi é ormai il filo conduttore di un vero e proprio concetto di collaborazione tra professionisti e promozione dei prodotti del territorio Italico.

Gelato Italico a Cracovia, foto 1

Grandi file di giovani quindi presso la gelateria Rinella dove il maestro calabrese Natale Nappa, noto ristoratore di Pellaro (La Lampara)  si è cimentato nella preparazione dell’ormai famoso  gelato facendo così conoscere anche in terra polacca  ingredienti nobili come la  ricotta di pecora dell’Aquila , i fichi dottati cosentini e il torcolato di Breganze.

Gelato Italico a Cracovia, foto 2

Continua quindi, e conferma  la sua validità, il progetto di diffusione delle eccellenze Italiche per l’avvio di un concreto  sviluppo economico dei nostri territori.

Complimenti Natale, Uniti si vince.

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