Ennesimo successo di ITALICO il gusto di gelato vessillo dell’omonimo progetto di diffusione dei concetti di fratellanza unione e collaborazione tra professionisti e la società, allo scopo di promuovere i prodotti dei territori e il mare in ITALY in Italia e all’estero.

Cosí in un clima di festa il famosissimo gelato promosso in tutto il mondo dai gelatieri Davide Destefano (gelateria Cesare), Gaetano Vincenzi (gelateria Barbarossa) e Pasquale Monteleone (Bottega del Gelato Pizzo Calabro) é stato proposto in occasione della 21ma edizione di Ferragosto a Five Dock dal maestro Luigi De Luca della famosissima Cremeria De Luca.

Presenti il vice sindaco ed i consiglieri comunali di Canada Bay, il premier del NSW, il ministro statale multiculturalismo, l’on. John Sidoti MP ed oltre 110,000 persone che hanno così potuto gustare il buonissimo gelato ma soprattutto coglierne il messaggio.