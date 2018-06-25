Il King of Prussia, nell’omonima cittadina della contea di Montgomery, a 32 chilometri da Philadelphia, conta circa 26 milioni di visitatori l’anno ed è il più grande d’America. Ha oltre 500 negozi molti dei quali aprono più di una location per le dimensioni straordinarie del mall stesso (grande come 600 campi da calcio!!!), un mall che dà lavoro a 7000 persone e che fattura 1.1 miliardi dollari all’anno.

Proprio in questa magnifica location colpaccio del maestro reggino Davide Destefano con ITALICO, presentato sul posto dall’imprenditore di successo Stefano Versace ormai leader indiscusso del gelato artigianale e testimonial dell’italianità in America.

Stefano, esperto di marketing e proprietario di oltre 30 gelaterie ha subito sposato il progetto convinto dell’importanza e del valore dei prodotti Italiani, creando per migliorare il marketing e le capacità imprenditoriali degli artigiani, il più grande seminario mai fatto Imprendifood, il primo corso di formazione a 360 gradi per tutti gli operatori del food, organizzato da professionisti della formazione e del settore ristorazione (gelaterie, bar, ristoranti, pizzerie ecc).

sul gelato artigianale italiano applicato a modelli finanziari e di marketing.

Appuntamento quindi a Bologna 10 e 11 novembre.

#UNITISIVALONTANO